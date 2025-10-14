Desaparece la Madre Buscadora María de los Ángeles Valenzuela en Mazatlán, Sinaloa

Este martes 14 de octubre, fue privada de la libertad María de los Ángeles Valenzuela, integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia A.C., en la colonia Salvador Allende del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La desaparición fue denunciada por el propio colectivo a través de redes sociales, donde exigieron su localización con vida y la activación inmediata de los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades.

“Hoy en Mazatlán se llevaron a nuestra compañera rastreadora María de los Ángeles Valenzuela, una mujer valiente que dedica su vida a buscar a los desaparecidos y hoy ella misma ha sido desaparecida. Exigimos a las autoridades su búsqueda inmediata y su regreso con vida. No es posible que quienes buscamos verdad y justicia sigamos siendo perseguidas y silenciadas”, se lee en el mensaje difundido en la cuenta oficial de la organización.

Buscan a María de los Ángeles Valenzuela. Foto: Facebook

Familiares aún no denuncian desaparición ante la Fiscalía de Sinaloa

Hasta el momento, no se ha confirmado si los familiares de María de los Ángeles Valenzuela interpusieron ya una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Sin embargo, el colectivo pidió a la ciudadanía mantenerse atenta y colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero.

De acuerdo con reportes preliminares, poco antes de las 14:00 horas, los ocupantes de un automóvil blanco habrían interceptado a Valenzuela en la colonia Salvador Allende. Aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, las rastreadoras insisten en la urgencia de que se desplieguen operativos para su localización.

María de los Ángeles Valenzuela es reconocida en Mazatlán por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y por acompañar a otras familias en su exigencia de verdad y justicia.

