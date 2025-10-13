Muere Mujer que fue Hallada Apuñalada Junto a su Pareja Después de Discusión en Torreón

La mujer de 34 años luchó por su vida en el Hospital General de Torreón después de ser brutalmente agredida con arma blanca el pasado 2 de octubre del 2025 en la Calle General Murguía de la Colonia División del Norte, en Torreón. Karen murió después de permanecer varios días en estado crítico, luego de recibir 20 puñaladas que le perforaron un pulmón, el hígado y el intestino, además de sufrir diversas fracturas.

La familia denuncia que se trató de un feminicidio y no un ataque mutuo, como se había sugerido inicialmente. Afirman que Karen no inició el ataque, como se había especulado. Un testigo presuntamente afirma haber visto a la pareja de Karen, José Guadalupe, autolesionándose después del ataque.

La familia solicita que las autoridades intervengan de inmediato en el caso y que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) reclasifique la investigación a la luz de los antecedentes de violencia, para que se haga justicia por el feminicidio de Karen.

Noticia relacionada: Pareja se Apuñala Mutuamente al Discutir en Torreón; Ambos Están Graves

Pareja se Apuñala Mutuamente al Discutir en Torreón

Pareja termina apuñalada después de discusión en Torreón

Una discusión entre una pareja terminó en tragedia en la Colonia División del Norte, en Torreón. Ambos, de 40 años, presuntamente se apuñalaron mutuamente durante el altercado, quedando gravemente heridos y tirados en el suelo.

Al lugar acudió un oficial de la Policía Municipal, quien respondió a un llamado de emergencia realizado por vecinos alarmados por los gritos. Al llegar, el agente tuvo que intervenir y desarmar a uno de los involucrados, que aún sostenía el cuchillo en sus manos. Los servicios de emergencia trasladaron a la mujer y al hombre a distintos hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Historias recomendadas: