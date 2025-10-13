Bienestar Animal Tira Presuntamente Decenas de Perros Muertos en Relleno Sanitario en Coahuila

Durante la mañana de este 13 de octubre del 2025, el diputado local del Partido Verde Ecologista, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) en contra de quien resulte responsable por el delito de maltrato animal.

En entrevista, el funcionario manifestó que varias asociaciones protectoras de animales se contactaron con él para solicitar su apoyo en la presentación de la querella, luego de que se viralizara en redes sociales un video donde se observa claramente cómo trabajadores del municipio de Piedras Negras arrojan decenas de perros muertos en el relleno sanitario.

El diputado expresó su confianza en que las autoridades competentes realizarán una investigación seria y harán cumplir la ley, la cual contempla sanciones que van de 2 a 6 años de prisión, así como una multa de 1,000 a 2,000 días de salario mínimo. Además, al tratarse de funcionarios públicos, podría aplicarse una agravante que implicaría la suspensión de su cargo por un periodo de uno a cinco años.

A través de las redes sociales circuló un video donde se muestra como presuntos trabajadores de Bienestar Animal de Piedras Negras, arrojaban cuerpos de perros en el relleno sanitario, lo que indignó a la ciudadanía. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) abrirá una carpeta de investigación donde se pudiera hablar de dos delitos como el maltrato o crueldad animal, sin embargo el delegado Rigoberto Rodríguez Ríos, dijo que deberán analizar la situación para no adelantar que se trate de un delito.

Habría que analizar si la conducta o las conductas encuadran en esas hipótesis. Por lo pronto, no podemos anticipar que se trate de un delito. Se requiere una investigación, revisar el contexto y si existe alguna conducta que tenga que ver con la crueldad animal o bien, en este caso, con la agresión hacia los animales

Finalizó que, en Piedras Negras, existe el antecedente de varios casos denunciados por crueldad animal donde los responsables han sido detenidos, así como una orden de aprehensión pendiente en el caso registrado en la Colonia Suterm en Piedras Negras, donde el responsable no ha sido detenido.

