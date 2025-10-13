Secretario de Economía Habla Sobre la Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán

Luego de que se iniciara una investigación debido a la desaparición de Carlos Emilio ‘N’, joven duranguense desaparecido en Terraza Valentino, el Secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas confirmó que funge como accionista en este restaurante, así como del restaurante ‘Cotorritos’, en el cual también se iniciaron investigaciones por la desaparición forzada de 3 personas, el pasado 4 de agosto del 2025, donde por fortuna lograron ubicar con vida a los 3 jóvenes.

El funcionario afirmó que se ha puesto en contacto con la madre de Carlos Emilio, quien ha exigido públicamente el regreso a salvo de su hijo. Indicó que se continúa en la incertidumbre de saber si este negocio será cerrado o no, ya que aún la investigación continúa en proceso. Además, señaló que la desaparición forzada continúa siendo una situación muy recurrente en el estado.

Noticia relacionada: Buscan a Carlos Emilio: Desapareció Después de Ir al Baño de un Centro Nocturno en Mazatlán

FGED Emite Ficha de Búsqueda por Joven Desaparecido en Mazatlán

¿Cómo fue la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán?

La desaparición de Carlos Emilio ‘N’, originario de Durango, ha generado preocupación en Mazatlán. Su madre reportó que desapareció la madrugada del 5 de octubre del 2025 luego de ir al baño en un centro nocturno y no regresar. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el caso ya está siendo investigado, y la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) activó un reporte de búsqueda. Videos difundidos en redes forman parte de las indagatorias. Ese mismo día, dos adolescentes desaparecidos también en Mazatlán fueron localizados sanos y salvos.

Historias recomendadas: