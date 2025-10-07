Trabajador Sufre Ataque de Abejas en Gómez Palacio; Recibe Cerca de 800 Picaduras

Los hechos se registraron en la Colonia Urbi Villas de Gómez Palacio durante los trabajos de limpieza que se realizaron este 6 de octubre del 2025. En el momento en que se levantaron piezas de escombros, se encontró un panal de abejas, las cuales comenzaron a atacar a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Uno de ellos intentó resguardarse dentro de un camión, pero incluso en el interior de la unidad había abejas, por lo que resultó gravemente afectado con cerca de 800 picaduras en distintas partes del cuerpo.

De inmediato fue trasladado al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en San Alberto para recibir atención médica. Contra todo pronóstico, los médicos lograron estabilizar a la víctima, quien se encontraba en estado crítico.

El hombre es trabajador de la empresa materialista, la cual fue contratada por Servicios Públicos para llevar a cabo la limpieza del sector. Hasta el momento, la administración municipal se mantiene al tanto de la evolución de su estado de salud.

Noticia relacionada: Abejas Atacan a Personas por Incendio en Torreón

Video: Incendio Provoca Ataque de Abejas Contra Vecinos en Torreón

Abejas atacan a alumnos y directora en escuela de La Laguna

El incidente ocurrió en la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la Avenida Rocha y Calle Guerrero, hasta donde arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, luego de recibirse el reporte de un ataque de abejas dentro de las instalaciones escolares.

María Eugenia Sifuentes, directora del plantel, y dos alumnos resultaron con picaduras. Afortunadamente, se encuentran fuera de peligro y recibieron atención médica de manera oportuna.

Protección Civil delimitó el área para evitar que más personas se acercaran, mientras que Bomberos se hizo cargo de controlar la situación y eliminar el riesgo que representaba el enjambre.

Historias recomendadas: