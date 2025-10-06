Explosión en Negocio de Pinturas Deja a Hombre con Graves Quemaduras en Torreón

La mañana de este 6 de octubre del 2025 un negocio de pinturas se incendió luego de una explosión que dejó como saldo a una persona lesionada de gravedad sobre la Calzada Juambelz y Calle Gómez Farias de Torreón.

Edmundo Casas de 35 años, llegó dicho local sin embargo, una acumulación de vapor y solventes provocaron la explosión que alcanzó al empleado del local. Edmundo salió corriendo a la calle envuelto en llamas y se revolcó en un charco de agua que había en el camellón central de la Calzada Juambelz. Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue trasladado de emergencia a un hospital por Cruz Roja, se debate entre la vida y la muerte.

Dos cisternas y tres máquinas de ataque rápido utilizaron los Bomberos de Torreón para sofocar el incendio dentro del negocio. Dos vehículos también fueron dañados por las llamas, uno de ellos se encontraba en el interior.

La coordinadora de Protección Civil, Claudia González, comentó que el negocio no cuenta con la reglamentación correspondiente, por lo que será clausurado.

Al lugar también acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) quienes acordonaron la zona por el riesgo de los químicos al alcance del incendio. Terminadas las labores del cuerpo de Bomberos de Torreón, autoridades se retiraron del lugar hasta descartar cualquier riesgo.

Noticia relacionada: Incendio de Vehículo en Estacionamiento Moviliza a Bomberos de Torreón

Video: Fuego Consume Vehículo en Estacionamiento en Torreón

Incendio de vehículo causa alarma en estacionamiento de Torreón

La mañana del 3 de octubre de 2025, un vehículo se incendió en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Torreón. El incidente ocurrió poco después de que tres personas descendieran del automóvil para asistir a una exposición y notaran humo saliendo del motor, donde se originó el fuego.

A pesar de los intentos de los guardias de seguridad por controlar las llamas con extintores, el fuego se propagó rápidamente. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que Bomberos de Torreón lograron sofocar el incendio con una unidad de ataque rápido.

Historias recomendadas: