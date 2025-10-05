Sujetos Disparan Contra Elementos de la Policía en el Periférico de Gómez Palacio

Sujetos armados con fusiles de asalto dispararon contra elementos de la Policía Municipal en el filtro de revisión ubicado en el Parque Industrial de Gómez Palacio.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 4 de octubre del 2025, cuando los agentes realizaban un operativo de seguridad sobre el bulevar Ejército Mexicano.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los agresores viajaban a bordo de un vehículo, del cual no se precisaron más características. La unidad se detuvo en los carriles con dirección a la ciudad de Torreón y desde ahí abrieron fuego contra los uniformados.

Tras la agresión, los individuos abordaron nuevamente el vehículo y huyeron con rumbo desconocido.

Buscan a los agresores

El comisionado Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública de Durango, informó que los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para localizar a los responsables que dispararon contra un módulo de revisión de la Policía Municipal en Gómez Palacio.

El funcionario enfatizó que no se permitirá ningún tipo de agresión que altere la paz y la tranquilidad en la región.

Se informó que de inmediato se activó el código rojo y las corporaciones de los tres niveles se movilizaron hasta el lugar.

