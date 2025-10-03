Derrame de Amoniaco en Casa Deja a Familia Intoxicada en Torreón
Una familia resultó intoxicada luego de un derrame de amoniaco dentro de su domicilio ubicado en la Colonia San Agustín de Torreón.
Una familia resultó intoxicada luego de que se derramara amoniaco en dentro de su domicilio, ubicada en la Calle Jaime Torres Bodet, en la Colonia San Agustín del municipio de Torreón.
El incidente ocurrió cuando el señor Juan Rodríguez, de 38 años, manipulaba una botella de amoniaco en su dormitorio y, accidentalmente, derramó una pequeña cantidad del químico. Este hecho provocó que los vapores se dispersaran rápidamente, afectando a los demás integrantes de la familia, quienes comenzaron a presentar síntomas como ardor en los ojos y molestias respiratorias.
Las personas afectadas fueron Naila Nayeli, de 20 años, Mayela Ortiz, de 37 años, Miguel Ángel, de 18 años y una menor de 2 años. Afortunadamente, todos ellos sufrieron únicamente una intoxicación leve y fueron atendidos en el lugar por paramédicos del SAMU, quienes valoraron su estado de salud sin necesidad de traslado hospitalario.
Elementos de Protección Civil acudieron al domicilio para controlar la situación. Utilizaron tierra para neutralizar el derrame del amoniaco y recomendaron a la familia evacuar el lugar, sugiriendo que pasaran la noche en otra vivienda como medida de precaución. Finalmente, una botella de 400 ml de amoniaco fue confiscada y resguardada en la estación de Bomberos de Torreón para evitar futuros riesgos.
¿Qué es el amoníaco y por qué es peligroso?
El amoníaco es un gas incoloro de olor fuerte y penetrante, utilizado comúnmente en productos de limpieza y procesos industriales. En su forma líquida o gaseosa puede ser altamente irritante para ojos, piel y vías respiratorias.
La exposición al amoníaco puede provocar ardor ocular, tos, dificultad para respirar, incluso quemaduras químicas en concentraciones elevadas. En espacios cerrados o mal ventilados, los efectos pueden agravarse rápidamente.
En México, su uso y almacenamiento están regulados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dado que es considerado una sustancia potencialmente peligrosa para la salud si no se maneja adecuadamente.
