Fuga de Ácido Nítrico Alarma por Nube Amarilla en Empresa de Torreón

La mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 se reportó una nube amarilla provocada por una fuga de ácido nítrico al interior de una empresa ubicada en la zona industrial de Torreón, lo que generó curiosidad entre los vecinos del sector.

Fuga de Ácido Nítrico Genera Alarma en Zona Industrial de Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando al momento de querer subir un tótem a un camión, un incidente provocó que se perforara, provocando la fuga de ácido nítrico.

La situación fue controlada de inmediato y no se registraron personas intoxicadas ni lesionadas. Aunque el ácido nítrico puede volverse altamente riesgoso al contacto con otras sustancias, la emergencia fue contenida oportunamente.

Evacuan a 80 personas por fuga de amoníaco en Torreón

La noche del 10 de abril de 2025 se registró una fuga de amoníaco en una empresa hielera del sector Alianza, lo que obligó a evacuar alrededor de 80 personas como medida preventiva. El derrame generó un fuerte olor que alcanzó a colonias cercanas y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Protección Civil y Bomberos lograron controlar la situación tras cerrar la válvula general de la planta, confirmando que la fuga se originó en un sello de la máquina de enfriamiento. La empresa fue clausurada mientras se determinaba su responsabilidad en el incidente.

