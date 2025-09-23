FGEC da a Conocer Avances del Caso de Papayita en Torreón; Esto se Sabe

El delegado de la Fiscalía en La Laguna, Carlos Rangel, se reunió con los familiares y abogados de Carlos Gurrola "Papayita" para informales sobre los avances en la investigación del caso, donde informó que desde el inicio se han recabado pruebas, incluyendo videograbaciones y testimonios que coinciden entre si.

La Fiscalía señaló que hasta el momento no se tiene indicios de un delito doloso en los hechos. La investigación esta muy avanzada y se cuenta con pruebas que descartan las versiones circuladas en redes sociales, respaldando la línea oficial de los acontecimientos.

Por su parte, la Fiscalía pidió comprensión, ya que se dio a conocer que la información detallada solo se entregará a los representantes legales de los familiares de Carlos Gurrola "Papayita".

Familiares del "Papayita" acuden a la Fiscalía

Este lunes 22 de septiembre del 2025, familiares de Carlos Gurrola acudieron a la delegación Laguna para revisar los videos y expedientes del caso, fue en punto de las 9:00 horas cuando familiares, amigos y vecinos acompañaron a la prima y sobrina del "Papayita" para observar la investigación.

Abogados de la Familia del “Papayita” Revisan Videos y Carpeta de Investigación.

Sin embargo, al llegar a la Fiscalía se les negó el paso ya que la madre no asistió a la cita debido a problemas de salud, lo que provocó el enojo de los familiares, debido a que ellos querían ver lo sucedido y esclarecer los hechos.

Fueron los abogados quienes tuvieron acceso a la carpeta de investigación y los encargados de informar a la familia del "Papayita" sobre lo que observaron en los videos y en los testimonios que se tienen recaudados.

