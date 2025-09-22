Muere Adulto Mayor al Desvanecerse en Bulevar Felipe J. Mery en Saltillo

Un adulto mayor murió aparentemente de un infarto en el bulevar Felipe J. Mery al sur de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 horas de este lunes 22 de septiembre de 2025, cuando automovilistas reportaron un posible atropellamiento sobre el carril de oriente a poniente, entre las calles Urdinola y 10 de Mayo.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y del Estado, quienes, con ayuda de videos de cámaras de seguridad del sector, confirmaron que no se trataba de un atropellamiento, sino de causas naturales, ya que el hombre se desvaneció sobre la carpeta asfáltica.

Agentes de Servicios Periciales arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente identificaron a la víctima como José Francisco Manzanares, de 64 años.

Muere mujer después de desmayarse en Arteaga

Karla Abigail de 23 años, murió mientras era trasladada en una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, luego de desvanecerse en su domicilio. Sus familiares pidieron auxilio a los cuerpos de emergencia poco antes de las 9:00 horas, pero la joven perdió la vida durante el trayecto hacia un hospital de Saltillo, a la altura del bulevar Fundadores.

Elementos de seguridad y agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento del caso. El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente.

