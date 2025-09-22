Muere Sacerdote Mientras Oficiaba Misa Dominical en Durango

Este domingo 21 de septiembre de 2025, el sacerdote José de Luz Rosales Castañeda, originario de Río Grande, Zacatecas y párroco de la iglesia de Jesús de Nazareth en la comunidad de Nazareno, Durango, murió mientras oficiaba la primera misa dominical.

El hombre que contaba con 35 años de vida sacerdotal, se desvaneció después de dar la comunión, cuando aún sostenía el cáliz en sus manos. Su familia aseguró que no padecía ninguna enfermedad y que sufrió un paro fulminante.

La noche del domingo fue velado en su parroquia y este lunes al mediodía, se realizó una misa de cuerpo presente en la catedral de Gómez Palacio, a la que asistieron sacerdotes de toda la diócesis y el obispo Jorge Estrada Solórzano.

Centenares de creyentes fueron a darle el útlimo adiós al sacerdote "Cheluz", como también era conocido, su cuerpo será incinerado y trasladado a su tierra natal, Río Grande, Zacatecas.

Sacerdote atropella y mata a hombre en carretera Durango-Zacatecas

La noche del 29 de julio de 2025, un hombre identificado como Daniel García Almeda, de 50 años perdió la vida tras ser atropellado por un sacerdote que conducía una camioneta en el kilómetro 205 de la carretera Durango-Zacatecas.

El sacerdote identificado como Edgar Enrique “N”, fue detenido en el lugar y presentado ante las autoridades. Agentes del Ministerio Público arribaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

