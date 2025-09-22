Ladrón Intenta Explotar una Casa y Acuchilla a Dos Mujeres en Coahuila

Dos mujeres fueron golpeadas y acuchilladas por un ladrón que entró a su casa e intentó hacer explotar la casa al abrir los tanques de gas LP en hechos registrados en la colonia Hacienda La Laja en Piedras Negras.

La hija de una de las víctimas alertó a las autoridades tras no recibir respuesta de su madre y encontró a las mujeres heridas. Las mujeres fueron identificadas como María Argelia de 54 años, y Martínez Valeria, de 75 años, quienes presentaron lesiones en el estómago, el cuello y el brazo.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado informó que se están recabando diversos datos de investigación y afirmó que ya esta identificada la persona responsable.

El responsable logró huir con cerca de 80 mil pesos, producto de un préstamo y de la pensión de una de las víctimas, se dio a conocer que el ladrón agarró un tanque de gas, lo abrió así como las espreas de la estufa para amenazar a las mujeres. Al salir prendió un papel y lo aventó hacia la cocina para después escapar del lugar.

El 31 de julio del 2025, un hombre de la tercera edad de 71 años, identificado como José Martínez, fue golpeado y asaltado en el Ejido Santa Fe en Torreón, Coahuila. Cinco personas lo interceptaron mientras trabajaba como vigilante en el Fraccionamiento Las Canteras, lo subieron a un vehículo, lo maniataron y lo abandonaron.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Torreón para tomar conocimiento de los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al adulto mayor a un hospital de la localidad.

