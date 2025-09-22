Muere Menor al Someterse a una Cirugía Estética por Presunta Negligencia Médica en Durango

Una menor de 14 años, identificada como Paloma Nicole, murió presuntamente por negligencia médica después de someterse a una cirugía estética. El procedimiento se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en una clínica ubicada en la calle Fénix, en la ciudad de Durango, a cargo del médico Víctor “N”.

Muere Menor Después de Cirugía Estética en Durango; Investigan Posible Negligencia Médica.

Posterior a la cirugía estética, Paloma Nicole presentó complicaciones de salud que derivaron en su fallecimiento el 20 de septiembre. Su padre, Carlos Said, denunció presuntas inconsistencias en el acta de defunción y exigió a las autoridades una investigación a fondo sobre el caso.

El caso cuenta con una denuncia ante un Ministerio Público adscrito Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) quienes ya informaron que ya realizan las investigaciones correspondientes.

Muere mujer tras cirugía bariátrica en Piedras Negras

Una mujer identificada como Graciela Elvira “N”, de 50 años y originaria de Sabinas, murió en Piedras Negras luego de presentar complicaciones tras una cirugía bariátrica realizada en una clínica de la ciudad.

El funcionario de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que se abrió una carpeta de investigación en contra del médico que practicó el procedimiento y añadió que se recaban pruebas y se entrevistó a los familiares de la víctima para esclarecer lo sucedido.

