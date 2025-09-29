Muere Joven Ahogado al Caer a Pozo de Captación de Agua en Colonia de Torreón

La madrugada del 28 de septiembre del 2025 se registró un trágico accidente en la Colonia Villas Universidad Oriente, en Torreón, donde un joven perdió la vida al caer en un pozo de captación de agua ubicado en las inmediaciones de la Calle Ciencias Políticas.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue identificado como José Guadalupe Uribe, de 24 años, quien caminaba solo por la zona cuando, al acercarse al borde del pozo, perdió el equilibrio en un descuido y cayó al interior, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Uno de sus acompañantes, de nombre Rodolfo, declaró a las autoridades que minutos antes había sostenido una discusión con José dentro de un domicilio cercano. Después, el joven salió del lugar y, poco después, Rodolfo escuchó gritos de auxilio, por lo que acudió de inmediato. Aunque intentó ingresar al pozo para auxiliarlo, le fue imposible localizarlo debido a la oscuridad y a las condiciones del sitio.

Testigos señalaron que el grupo había ingerido bebidas alcohólicas momentos antes del incidente, lo que pudo haber influido en la falta de precaución. Posteriormente, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón acudieron al lugar y realizaron maniobras de rescate con el apoyo del grupo de Buzos Castañeda, logrando finalmente recuperar el cuerpo del joven.

Al lugar también se presentaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), quienes se encargaron de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo de Menor Ahogado en el Río Bravo

Desaguan pozo de captación de agua después de muerte de joven en Torreón

Después del trágico accidente ocurrió en la colonia Villas Universidad Oriente de Torreón, las autoridades municipales montaron un operativo de limpieza y desagüe de la laguna para evitar futuros accidentes.

En este operativo participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, cuadrillas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), así como trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos y decenas de pipas de desagüe. Finalmente, las autoridades informaron que se tomarán medidas para proteger el área y garantizar la seguridad de los residentes cercanos.

Historias recomendadas: