Ladrón Hace Boquete en la Pared para Robar un Banco en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detuvo a un presunto ladrón quien durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre del 2025 logró ingresar a través de un boquete a un banco al sur de la ciudad.

Mediante los grupos de seguridad de Whatsapp que se tienen con sucursales bancarias, la Comisaría recibió el reporte de intrusión y activación de alarma en un banco ubicado en el bulevar Antonio Cárdenas.

La sucursal dio las características de la persona detectada en las cámaras de vigilancia del lugar, de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal de Saltillo quienes al escuchar ruidos en el interior del banco.

Los elementos de seguridad rodearon el lugar y detectaron el punto por donde ingresó la persona la cuál se trataba de un boquete que se encontraba en la parte posterior del banco.

Los agentes ingresaron al sitio, ubicaron y detuvieron al presunto ladrón identificado como José Gilberto "N" quien dijo ser originario de Frontera, Coahuila. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. El sujeto había reunido algunas bolsas de monedas selladas de diferentes denominaciones, además de causar daños en el banco.

Asaltan a hombre afuera de un banco en Torreón

Un ciudadano fue víctima de un asalto afuera de una sucursal bancaria en Torreón la tarde del miércoles 4 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes proporcionado por las autoridades, sujetos a bordo de una motocicleta lo despojaron de 100 mil pesos cuando salía del banco ubicado sobre el bulevar Independencia, cerca del Periférico Raúl López Sánchez.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Acción y Reacción (PAR), Policía Estatal, Fuerza Metropolitana y Defensa Nacional para implementar un operativo de seguridad y realizar las diligencias correspondientes.

