Muere Hombre al Llegar a su Trabajo en Parque Industrial Las Américas en Torreón

Un hombre de 49 años murió la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025 en una empresa ubicada en el Parque Las Américas en Torreón. La víctima, identificada como José Enrique Sandoval García, perdió la vida al momento de ingresar a su trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 horas, cuando José se dirigía a su jornada laboral y comenzó a sentirse mal, cayendo de su bicicleta. A pesar de la rápida atención de los cuerpos de auxilio, el hombre no logró sobrevivir.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes confirmaron que José Enrique ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que la muerte se debió a causas naturales, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias.

Muere trabajador al caer de una antena en Piedras Negras

Un trabajador identificado como Ricardo Salgado Madrigal de 31 años, perdió la vida después caer de una torre de telecomunicaciones en la colonia Las Palmas de Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con las autoridades, la caída fue de aproximadamente 15 metros y provocó su muerte de manera inmediata. Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al sitio para confirmar el deceso y resguardar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

