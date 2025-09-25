Video: Vecinos Encuentran a Cocodrilo Deambulando por las Calles de Gómez Palacio

Vecinos de la colonia 14 de Noviembre en Gómez Palacio se llevaron una gran sorpresa al ver a un cocodrilo caminando por las calles del sector. La señora Salomé, residente del lugar, compartió su experiencia sobre el hallazgo del reptil ocurrido el pasado jueves 18 de septiembre de 2025.

El cocodrilo fue visto en la intersección de las calles Niños Héroes e Ignacio López Ray, lo que generó alarma entre los vecinos. Aunque el reptil era de tamaño pequeño, representaba un riesgo para mascotas y niños. De inmediato, los habitantes llamaron a los números de emergencia para solicitar su retiro.

Un joven que parecía conocer al cocodrilo intentó capturarlo con un cartón, pero no tuvo éxito. Posteriormente lo sujetó por el hocico y lo subió a una camioneta para llevárselo.

Cabe mencionar que en la misma colonia se han encontrado otras especies de vida silvestre, como un águila que fue rescatada por la señora Salomé. El ave se encontraba en el techo de una casa y posteriormente fue entregada al departamento de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio.

La presencia de fauna silvestre en áreas urbanas puede generar preocupación y requiere una respuesta adecuada de las autoridades. Los vecinos esperan que se tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de las personas como de los animales.

Cocodrilo se escapa de una casa en Saltillo

La mañana del 28 de abril de 2025, vecinos de la colonia Oceanía en Saltillo, se sorprendieron al encontrar un pequeño cocodrilo en la cochera de una casa sobre la calle Islas Carolina, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Ambiental y Bomberos para asegurar al reptil.

Posteriormente, el propietario fue localizado en la mismo sector y explicó que el reptil se había escapado de manera accidental, mostrando a las autoridades los permisos de posesión. Las autoridades alertaron al hombre sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en su domicilio para evitar que el cocodrilo vuelva a escapar.

