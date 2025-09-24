Se Incendian Tractocamiones Después de Chocar en Autopista Torreon-Saltillo

Dos tractocamiones se incendiaron por completo después de chocar en la autopista Torreón-Saltillo, en el kilómetro 19, tramo Plan de Ayala-El Porvenir, en el municipio de General Cepeda.

Ambos conductores lograron salir con vida, aunque uno de ellos abandonó el lugar antes de que llegaran las autoridades. El accidente ocurrió cuando uno de los camiones, que transportaba lácteos, impactó a la segunda unidad, la cual salió proyectada contra las barreras metálicas. En cuestión de segundos, las llamas consumieron ambos vehículos.

Personal médico atendió al conductor que permaneció en el sitio, quien resultó ileso. La Guardia Nacional cerró la circulación hacia Saltillo mientras Bomberos controlaban el incendio. Tras varias horas de trabajo, los restos de los vehículos fueron retirados con grúas y el flujo vehicular se restableció.

Muere mujer al chocar contra tráiler en Coahuila

Una mujer de 44 años murió y otra persona resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un tráiler en la carretera 57, en el tramo de Monclova hacia Ramos Arizpe. .

De acuerdo con los reportes proporcionado por las autoridades, el percance se originó por el estallido de un neumático, lo que provocó que la unidad se proyectara contra el tráiler. Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron la muerte de la mujer.

