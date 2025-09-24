Paloma Nicole: Autoridades Sanitarias Investigan Muerte de Menor Después de Cirugía Estética

Luego del fallecimiento de Paloma Nicole, una menor de 14 años que murió después de someterse a una cirugía estética, la Secretaría de Salud del Estado de Durango informó que se atendió la solicitud del padre de la joven para realizar estudios postmortem con el fin de determinar las causas de su muerte.

¿Qué sabe del caso de Paloma Nicole?

Una adolescente falleció luego de someterse a una cirugía estética en una clínica de la ciudad de Durango. El procedimiento fue realizado el 12 de septiembre, estuvo a cargo del médico Víctor "N" y días posteriores la menor presentó complicaciones que derivaron en su muerte el 20 de septiembre.

Noticia relacionada: Muere Menor al Someterse a una Cirugía Estética por Presunta Negligencia Médica en Durango

El padre de la joven denunció presuntas irregularidades en el acta de defunción y pidió esclarecer los hechos. La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó que existe una denuncia formal.

El secretario de Salud estatal, Moisés Nájera, explicó que se encuentran a la espera de los resultados de los estudios patológicos para establecer si existió o no responsabilidad médica.

Por su parte, Saúl Fernández, titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED), señaló que en este tipo de procedimientos una menor de edad no puede decidir por sí misma, pues requiere la autorización de un tutor. En este caso, fue la madre quien firmó el consentimiento para que se practicaran las cirugías.

Secretaría de Salud de Durango Espera Resultados de Estudios por Muerte de Paloma Nicole.

La dependencia detalló que la adolescente ingresó para someterse a dos procedimientos: un implante mamario y una liposucción. Tras una revisión, la COPRISED confirmó que el hospital cuenta con los permisos necesarios para operar y que el personal de salud cumple con el perfil académico requerido.

Para la COPRISED, el establecimiento y los profesionales de salud, cumplen con el perfil académico, las complicaciones están plasmados en la literatura de que existe el riesgo, donde desafortunadamente este el caso. Nos determinarán si existe alguna negligencia médica

Una vez que se obtengan los resultados de la prueba patológica, las autoridades de la Fiscalía podrán establecer si existe o no una responsabilidad médica para poder deslindar las responsabilidades.

Historias recomendadas: