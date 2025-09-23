Muere Trabajador al Caer de una Torre de Telecomunicaciones en Piedras Negras, Coahuila

Un trabajador identificado como Ricardo Salgado Madrigal de 31 años, murió al caer de una torre de telecomunicaciones mientras realizaba de labores de mantenimiento en la colonia Las Palmas en Piedras Negras, Coahuila.

Muere Trabajador al Caer de Antena Desde Aproximadamente 15 Metros en Piedras Negras.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Ari Antonio Hernández, el trabajador cayó desde una altura aproximada de 15 metros mientras desempeñaba sus funciones, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. El cuerpo quedó en el predio donde se encuentra instalada la estructura.

Al lugar acudieron autoridades de seguridad y personal de emergencia para tomar conocimiento de los hechos y confirmar el deceso. La zona fue resguardada en tanto se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Muere trabajador al caer de aproximadamente 9 metros en Torreón

Un trabajador murió la tarde del 13 de junio de 2025 en Torreón después de caer desde una altura aproximada de 9 metros mientras realizaba la instalación de láminas en el interior de una empresa del Parque Industrial Mieleras. El hombre de 40 años y contratado por una empresa externa, perdió el equilibrio y cayó golpeándose contra el suelo, falleciendo de manera inmediata.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso, y posteriormente elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

