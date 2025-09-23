Apagón Provoca Cierre de Farmacia en Clínica 16 del IMSS en Torreón

Este martes 22 de septiembre del 2025, la farmacia de la Clínica 16 del IMSS de Torreón se quedó sin energía eléctrica alrededor de las 19:15 horas. El apagón obligó a cerrar el servicio 45 minutos antes de su horario habitual, provocando que varios derechohabientes no pudieran surtir sus medicamentos y fueron instruidos a regresar al día siguiente para volver a hacer fila.

El apagón también afectó a varias calles aledañas a la farmacia. Foto: N+

La falta de energía eléctrica también afectó los semáforos de las calles cercanas a la institución médica, por lo que agentes de vialidad acudieron a la zona para controlar el tráfico vehicular.

Gato Provoca Apagón en el Hospital General del IMSS en Saltillo

Un gato provocó un apagón en el Hospital General de Zona Número Uno del IMSS en Saltillo durante la tarde del 18 de agosto de 2025. La revisión de las instalaciones determinó que el animal ingresó al centro de carga, causando daños en los fusibles y la interrupción del suministro eléctrico.

Noticia relacionada: Gato Muere Electrocutado y Provoca Apagón en Hospital General del IMSS en Saltillo

Se dio a conocer que, a pesar del corte de luz, los servicios médicos continuaron de manera normal. El servicio eléctrico se restableció aproximadamente una hora después del incidente.

