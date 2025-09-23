Atacan a Balazos a Adulto Mayor Afuera de su Casa en Gómez Palacio

Un adulto mayor resultó herido al ser atacado a balazos durante la noche del lunes 22 de septiembre de 2025 en la comunidad de Bucareli, en el municipio de Gómez Palacio. Se informó que el hombre se encuentra con vida e internado en la clínica del ISSSTE.

Gabriel Carrillo de 63 años, se encontraba sentado en el exterior de su domicilio cuando dos sujetos desconocidos se le acercaron y le preguntaron si vendía cerveza. Al responder que sí, uno de ellos sacó una pistola de entre su ropa y le disparó, para luego darse a la fuga. El hombre de la tercera edad recibió el impacto en el hombro derecho.

Después de la agresión, el adulto mayor recogió un casquillo percutido calibre 9 milímetros, el cual entregó a las autoridades, que realizan las investigaciones correspondientes.

Balean a adolescente de 17 años en Gómez Palacio

Durante la madrugada del 30 de agosto del 2025, un adolescente resultó herido de bala en Gómez Palacio. El joven recibió un disparo en la pierna izquierda mientras se encontraba en la calle.

Balean a Menor de 17 Años en Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

Vecinos de la colonia Santa Rosa alertaron a las autoridades sobre el incidente. El adolescente de 17 años fue trasladado por un vehículo particular a un hospital de la localidad donde recibió atención médica.

