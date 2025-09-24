Muere Joven de 23 Años al Chocar Contra Negocio en Saltillo

Una joven madre de 23 años identificada como Mónica Díaz, murió en un accidente automovilístico al chocar contra un negocio durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre del 2025 en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el barrio conocido como "La Aurora" al nororiente de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven conducía un vehículo a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad en una pronunciada curva.

La unidad terminó impactándose contra un local de venta de comida en una plaza comercial, derribando postes metálicos, estructuras de madera y un techo de lámina. Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y trasladaba el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mueren padre e hijo en accidente volcadura en carretera a Monclova

La noche del sábado 13 de septiembre de 2025, un padre y su bebé murieron durante un accidente volcadura en el kilómetro 82 de la carretera Federal 57 en dirección a Monclova.

Mueren Padre e Hijo en Accidente Volcadura en Coahuila.

Una mujer que también viajaba en el automóvil resultó lesionada y fue trasladada al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS. De acuerdo con los informes proporcionado por las autoridades, el exceso de velocidad provocó que el vehículo volcara.

