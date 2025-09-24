Muere Motociclista al Chocar Contra Tráiler en Torreón; Viajaba con su Esposa

Un motociclista de 26 años murió la mañana de este miércoles 24 de septiembre del 2025 en un accidente automovilístico. El percance se registró en el bulevar San Pedro de la zona industrial Ferropuerto de Torreón. La víctima fue identificada como Israel Flores Martínez. Al momento del choque, viajaba acompañado por su esposa, quien resultó lesionada.

Noticia relacionada: Muere Motociclista en Accidente con Tráiler en Torreón

Según los peritajes, el conductor de un tráiler sería el presunto responsable, ya que intentó girar a la derecha sin tomar las precauciones necesarias. En ese momento, la motocicleta circulaba en la misma dirección y terminó impactando a los tripulantes, quedando el motociclista debajo de las llantas de la pesada unidad.

Al llegar las autoridades, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) retiraron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Motociclista arrolla y mata a mujer de la tercera edad en Torreón

Una mujer de 61 años, identificada como María Dolores Cabrera, murió de manera instantánea después de ser arrollada por una motocicleta deportiva mientras cruzaba el bulevar Rodríguez Triana, en el cruce con Paseo del Ciclón en Torreón. .

Muere Adulta Mayor Arrollada por Motociclista al Intentar Cruzar Bulevar de Torreón.

El conductor de la motocicleta, Diego “N”, de 20 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. De acuerdo con los primeros reportes, circulaba a exceso de velocidad cuando impactó a la mujer. Autoridades acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el accidente.

