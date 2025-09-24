Muere Mujer Mientras Descansaba al Interior del Bosque Urbano de Torreón

Una mujer de 47 años perdió la vida mientras descansaba en el Bosque Urbano de Torreón. La occisa identificada como Carla Iliana Martínez Hernández, sufrió una falla respiratoria que le causó la muerte alrededor de las 11:00 horas del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el deceso al llegar al lugar en su unidad de emergencias. El esposo de la víctima, José Antonio Escandón, estaba presente cuando ocurrieron los hechos e identificó el cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en responder y acordonaron la zona para apoyar en el operativo de emergencia. El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Un hombre de la tercera edad de 64 años murió aparentemente de un infarto mientras se encontraba caminando sobre el bulevar Felipe J. Mery al sur de Saltillo durante la mañana del 22 de septiembre de 2025. Automovilistas reportaron inicialmente un posible atropellamiento.

Agentes de la Policía Municipal y de Servicios Periciales acudieron al lugar y después de revisar los videos de las cámaras de seguridad y realizar las diligencias correspondientes, confirmaron que falleció por causas naturales. La víctima, identificada como José Francisco Manzanares, fue trasladada al Servicio Médico Forense.

