Hallan Cuerpo de Menor Ahogado en el Río Bravo

Después de intensas labores de búsqueda, este 29 de septiembre del 2025 por la mañana localizaron el cuerpo sin vida de un menor en las aguas del Río Bravo, en un hecho que ha consternado a la comunidad.

De manera preliminar, se presume que podría tratarse de Alexi “N”, un menor que fue reportado como desaparecido la tarde del 28 de septiembre del 2025, mientras se encontraba en el río acompañado por otros cuatro menores. El incidente activó un operativo conjunto para su localización.

Elementos del Grupo Beta, Protección Civil, Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal participaron en la búsqueda y el posterior rescate del cuerpo.

El hallazgo se realizó en una zona cercana a donde el menor fue visto por última vez. De acuerdo con autoridades, el cuerpo presenta características coincidentes con las del joven residente de la Colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras. Al sitio acudieron familiares del menor, quienes realizaron el proceso de identificación.

Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para confirmar la identidad del menor y esclarecer los hechos. Se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al visitar cuerpos de agua, especialmente en compañía de menores.

Noticia relacionada: Hallan a Mujer Sin Vida en el Río Bravo; Aún No ha Sido Identificada

Hallan a Mujer Sin Vida en el Río Bravo; Aún No ha Sido Identificada

Muere niño nadando en estanque de Gómez Palacio

Un caso similar fue el que se registró el 17 de mayo del 2025 donde un niño murió durante luego de meterse a nadar en un estanque ubicado cerca de la comunidad El Castillo, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

Los hechos ocurrieron cuando el niño identificado como Guadalupe "N" de 12 años de edad ingresó al estanque en compañía de su hermano, sin embargo, en un determinado momento ya no logró salir del agua, por lo que fue reportado como desaparecido.

Luego de señalarse que el menor no salía a la superficie, se inició una intensa búsqueda por parte de autoridades municipales de rescate. Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomó conocimiento del deceso

El cuerpo del niño fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) ubicado en Lerdo para realizarle la necropsia de ley.

Historias recomendadas: