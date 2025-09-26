Reportan Presencia de Víboras en Jardín de Niños en Torreón

El pasado jueves 25 de septiembre, padres de familia del Jardín de Niños Los Insurgentes de Bicentenario, en Torreón, denunciaron la presencia de víboras dentro del plantel educativo.

El kínder, ubicado en la carretera Santa Fe, ya había registrado incidentes similares, lo que generó preocupación y temor entre los padres por la seguridad de sus hijos. Por ello, exigieron a la directora implementar medidas efectivas para erradicar a los reptiles y garantizar un entorno seguro.

Estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro acudieron de inmediato al jardín de niños para atender el caso y evitar algún riesgo para los menores.

Especialistas señalaron que las llamadas “víboras caseras” no representan peligro para los humanos, pues no son venenosas, además de que cumplen una función importante en el control de plagas como los roedores.

Hallan víbora al interior de una casa de Torreón

El pasado 17 de agosto de 2025 ocurrió una situación similar cuando elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón atendieron un reporte por la presencia de una víbora dentro de una vivienda ubicada en la colonia Los Profesionistas. El dueño del domicilio solicitó apoyo tras percatarse del reptil al interior de su casa.

Personal de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y lograron asegurar al animal sin que se registraran incidentes. Posteriormente, la víbora fue liberada en un área alejada de la zona habitacional

