Inicia Convocatoria de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio; Estos son los Requisitos.

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) abrió la convocatoria y dio a conocer los requisitos del programa Vivienda para el Bienestar el cuál se podrá realizar el trámite desde el 25 de septiembre hasta el 2 de octubre, periodo en el que se estarán recibiendo las solicitudes de los gomezpalatinos que deseen acceder a este beneficio que el Gobierno Federal otorga a la población.

Enrique Marcos Garza, coordinador estatal de la CONAVI, explicó que las viviendas para el bienestar son casas de 60 metros cuadrados dirigidas a personas vulnerables que perciben de uno a dos salarios mínimos y que no cuenten con créditos de INFONAVIT o FOVISSSTE.

Más de 300 personas acudieron a presentar su documentación para participar en el programa. En esta primera etapa se espera construir alrededor de 774 viviendas en Gómez Palacio.

Entre las ventajas de adquirir una vivienda del bienestar se encuentra que no se generan intereses, únicamente se paga el valor del inmueble en un plazo de hasta 20 años.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de Vivienda para el Bienestar?

Las personas que deseen incorporarse al programa de la Vivienda para el bienestar deberán reunir y presentar una serie de requisitos establecidos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Mayor de 18 años

Tener dependientes económicos

No contar con vivienda propia

No ser beneficiado de algún programa de vivienda estatal o federal

No ser un servidor público

¿Qué documentos vas a necesitar?

INE

Comprobante de domicilio

CURP

