Hombre Ataca a su Pareja y Choca Contra Poste al Intentar Escapar de la Policía en Coahuila

Un hombre atacó a su pareja sentimental en la calle Sierra Mojada, cruce con la calle Unidad, en la colonia Los Montes de Piedras Negras y al intentar escapar de la policía chocó contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) derribándolo y dejando sin energía eléctrica a una parte de la zona.

Noticia relacionada: Hombre Ataca a su Pareja y Derriba Poste de CFE al Intentar Escapar en Piedras Negras

Vecinos reportaron el hecho al 911, y elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, logrando detener al responsable, quien fue trasladado a la cárcel municipal por diversos delitos.

Debido a que los cables eléctricos quedaron sobre la calle, fue necesario cerrar la circulación hasta que cuadrillas de la CFE realizaron los trabajos de reparación y restablecieron el servicio.

Tráiler choca al intentar escapar de filtro de seguridad en Coahuila

Durante la noche del 10 de julio de 2025, un trailero escapó de un filtro de seguridad conocido como “Kimberly” en Ramos Arizpe. El conductor fue interceptado sobre el puente del Bulevar Guadalupe tras impactar una patrulla de la Policía Estatal, dejando lesionado a uno de los oficiales.

Chófer de Tráiler Evade Filtro de Seguridad y Provoca Accidente en Ramos Arizpe.

Después del choque, el tráiler colisionó con las barreras que separan los carriles, provocando que los contenedores del remolque cayeran al fondo del puente sin causar daños a terceros.

Historias recomendadas: