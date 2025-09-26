Convocan a Marchar por Paloma Nicole en Durango; Menor Murió Después de una Cirugía Estética

Familiares y colectivos feministas convocaron a una marcha pacífica este sábado 27 de noviembre del 2025 a las 17:00 horas para exigir justicia por el caso de Paloma Nicole, una menor de 14 años que murió después de someterse a una cirugía estética en la que le practicaron implantes mamarios y lipoesculutra en la ciudad de Durango.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, la manifestación iniciará en la avenida 20 de Noviembre, cruce con la calle Miguel de Cervantes Saavedra, en el Centro Histórico de la ciudad. Se pidió a los asistentes acudir con vestimenta blanca y portar un globo o una vela durante la marcha.

Secretaría de Salud de Durango investiga caso de Paloma Nicole

La Secretaría de Salud de Durango informó que se realizaron estudios postmortem y están a la espera de los resultados patológicos para poder determinar su hubo o no alguna negligencia médica durante el procedimiento.

Saúl Fernández, titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED), indicó que fue la madre firmo el consentimiento para que Paloma Nicole le realizaran las cirugías, ya que una menor no puede realizarse estos procedimientos sin autorización de un tutor.

