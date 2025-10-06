Detienen a Dos Presuntos Implicados en Ataque Contra Policías en Gómez Palacio

Después de la agresión a elementos de la Policía Municipal en Gómez Palacio, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó la detención de dos personas presuntamente implicadas en los hechos violentos ocurridos el 4 de octubre del 2025 en dicho municipio, perteneciente al estado de Durango.

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, informó que tras lo ocurrido, las fiscalías de ambos estados iniciaron una serie de diligencias coordinadas, lo que permitió la detención de una persona en Gómez Palacio y otra más en la ciudad de Torreón.

Como parte de las investigaciones, se realizaron tres cateos en distintas viviendas, donde se logró el aseguramiento de tres armas largas y explosivos de fabricación casera. La ubicación de estos inmuebles fue posible gracias a labores de inteligencia y a la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

En su mensaje, el fiscal Federico Fernández enfatizó que no se permitirá la presencia ni el accionar de grupos criminales en el estado de Coahuila, subrayando el compromiso de las autoridades para mantener la seguridad en la región.

Una vez integradas las carpetas de investigación correspondientes, se procederá con la judicialización de los detenidos por los delitos cometidos en la zona metropolitana que comparten los estados de Durango y Coahuila.

¿Cómo fue el ataque armado contra policías en Gómez Palacio?

Hombres armados con fusiles de asalto atacaron a elementos de la Policía Municipal mientras realizaban labores de vigilancia en un filtro de revisión ubicado en el Parque Industrial de Gómez Palacio.

El ataque se registró la tarde del 4 de octubre de 2025, cuando los agentes llevaban a cabo un operativo de seguridad sobre el Bulevar Ejército Mexicano.

Según reportes de seguridad, los agresores se desplazaban en un vehículo que se detuvo en los carriles con dirección a la ciudad de Torreón. Desde esa posición, comenzaron a disparar contra los policías.

