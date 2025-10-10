Buscan a Carlos Emilio: Desapareció Después de Ir al Baño de un Centro Nocturno en Mazatlán

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Durango, ha encendido las alarmas en Mazatlán. Su madre, Brenda Valenzuela, denunció públicamente que su hijo se extravió la madrugada del domingo 5 de octubre del 2025, tras dirigirse al baño de un centro nocturno, sin que desde entonces se tenga noticia de él.

Tras la denuncia pública y el llamado desesperado de la madre a través de redes sociales, la Vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela, confirmó que el caso ya se encuentra bajo investigación oficial.

Noticia relacionada: Fiscalía de Durango Emite Ficha de Búsqueda por Joven Desaparecido en Mazatlán

Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno, mencionó que en la investigación continúa realizándose, afirmando que los videos que trascienden en redes sociales forman parte fundamental de las indagatorias.

El joven se encontraba conviviendo con familiares al interior de un centro nocturno en Mazatlán, sin embargo al acudir al baño, ya no regresó, hasta este momento no se ha tenido información de su paradero.

Este viernes la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que los adolescentes Eddwin Rodrigo de 17 años e Isaac Alejandro 15 años, reportados como desaparecidos desde la noche del domingo 5 de octubre en el puerto de Mazatlán, ya se encuentran en casa, sanos y salvos.

Fiscalía General del Estado de Durango emite ficha de búsqueda

Por su parte, La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Carlos Emilio Galván Valenzuela quien fue visto por última vez en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa.

Buscan a Joven Duranguense de 21 Años Desaparecido en Mazatlán

Carlos Emilio Galván Valenzuela vestía pantalón de mezclilla negro, playera negra y tenis negro con blanco, mide 1.70 metros de complexión delgada y tez morena clara, tiene una cicatriz del lado izquierdo entre su cabello y otra más en el abdomen. Cualquier información puede ser recibida al 911.

Historias recomendadas: