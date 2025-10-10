Muere Joven Después de Derrapar su Motocicleta en La Laguna

Un motociclista identificado como Antonio Luna de 20 años, murió este jueves 9 de octubre de 2025 a causa de las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido el pasado miércoles, en el que resultó gravemente herido.

El percance se registró en la carretera de Gregorio García a Tlahualilo, a la altura de la comunidad de San Alberto, donde el joven derrapó y cayó de su motocicleta. Fue trasladado a la Clínica 51 del IMSS, pero falleció pese a los esfuerzos médicos.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense en la Vicefiscalía Región Laguna para la necropsia de ley.

La noche del 9 de octubre del 2025, Juan Antonio Briceño de 31 años, perdió la vida al chocar su motocicleta contra una camioneta en el bulevar Constitución en el centro de Torreón.

El conductor de la camioneta, Rogelio “N”, de 47 años, quedó detenido mientras se determinaban las responsabilidades. Testigos señalaron que la víctima presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, lo que provocó el accidente.

Este accidente convirtió a Juan Antonio en el decimoctavo motociclista fallecido en Torreón durante 2025 y en la cuadragésima cuarta víctima de accidentes viales en el año.

