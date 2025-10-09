Volcadura de Tractocamión Deja Dos Personas Sin Vida en Carretera Federal 57

Durante la tarde de este miércoles 8 de octubre del 2025, un accidente en la carretera Federal 57 en Coahuila dejó como saldo dos personas sin vida. El percance ocurrió cerca de las 19:30 horas en los carriles que circulan de sur a norte.

Noticia relacionada: Dos Personas Mueren en Accidente Volcadura en Carretera Federal 57

Presuntamente el tractocamión volcó al salir de una curva a la altura del kilómetro 230 por exceso de peso en la carga de grava que transportaba. Automovilistas que presenciaron el accidente se comunicaron al 911 para dar aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al percance y después de corroborar la muerte del chófer y su acompañante, comenzaron con las diligencias correspondientes. Hasta el momento las víctimas del accidente no han sido identificadas.

Muere mujer al chocar contra tráiler en carretera de Monclova

Una mujer de 44 años falleció y otra persona resultó lesionada tras un choque contra un tráiler en la carretera 57, en el tramo entre Monclova y Ramos Arizpe. El conductor del automóvil salió ileso del percance.

Muere Mujer en Accidente en Carretera 57 de Monclova

Los primeros reportes indicaron que el accidente se produjo por la explosión de un neumático, lo que provocó que el vehículo perdiera el control y se impactara contra el tráiler. Bomberos y autoridades acudieron al lugar para atender a los involucrados y realizar las diligencias correspondientes.

Historias recomendadas: