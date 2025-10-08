Hombre Queda Atrapado en Elevador por Aproximadamente Una Hora en Torreón

Un hombre de 42 años identificado como Daniel Goytia quedó atrapado en un elevador ubicado en un edificio en la Abasolo y Gónezalez Ortega en Torreón. El hombre se encontró consciente y sin lesiones, aunque reportó sentirse sofocado por el encierro.

Rescatan a Hombre que Quedó Atrapado en Elevador en Torreón.

Bomberos y elementos de Protección Civil del municipio y del estado acudieron al lugar para atender el reporte de emergencia. Las maniobras de rescate llevaron aproximadamente una hora. Mientras el hombre mantuvo comunicación constante con los equipos, asegurando encontrarse estable.

Afortunadamente, no se reportaron complicaciones mayores y el hombre fue liberado exitosamente por las autoridades. El incidente fue debido a una falla mecánica del elevador.

Rescatan a 12 personas tras quedar Atrapadas en elevador en Torreón

Doce personas, en su mayoría jóvenes, quedaron atrapadas la noche del viernes 1 de julio de 2025 en un elevador de un hotel sobre la carretera Torreón-San Pedro, en el sector Residencial Hacienda del Rosario.

Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar y después de tranquilizar a las personas atrapadas, un trabajador del hotel logró abrir la puerta del elevador. No se reportaron lesionados durante el incidente.

