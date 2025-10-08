Padres Encuentran Muerta a su Bebé en la Cuna en La Laguna; Tenía Severas Lesiones Internas

Una bebé de dos años identificada como Dabne Isabel fue encontrada sin vida en su cuna la noche del lunes 6 de octubre del 2025 en Matamoros, Coahuila. Los padres reportaron que al regresar a su casa y revisar a la menor, la encontraron inmóvil con saliva espesa en la boca.

La niña quien no podía caminar desde su nacimiento, fue trasladada a la clínica 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se confirmó la bebé no presentaba signos vitales.

La necropsia reveló que la bebé falleció por hemorragia interna aguda, lesión vascular y traumatismo profundo de abdomen de origen traumático. Estos resultados llevaron a las autoridades a calificar las circunstancias de la muerte como sospechosas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila Región Laguna abrió una carpeta de investigación por homicidio y continúa realizando las diligencias para esclarecer los hechos.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encuentra recabando los testimonios y pruebas necesarias para determinar las responsabilidades en ese caso.

Muere bebé de dos meses en Saltillo

Un bebé de dos meses murió la madrugada del 18 de septiembre del 2025 en Saltillo. Sus padres lo llevaron de emergencia a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 82, luego de que notaron que no respondía, pero el menor ya no presentaba signos vitales.

Muere Bebé de Dos Meses por Presunta Broncoaspiración en Saltillo.

De acuerdo con los reportes proporcionado por las autoridades, el bebé sufrió una broncoaspiración después de ser alimentado. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la clínica para tomar conocimiento del caso e iniciar las investigaciones correspondientes.

