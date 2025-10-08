Vinculan a Proceso a Hombre que Presuntamente Acuchilló a su Expareja en Torreón

El delegado de la Fiscalía Región Laguna 1, Carlos Rangel, confirmó que Joaquín “N” fue vinculado a proceso por el delito de intento de feminicidio, ocurrido en el Fraccionamiento Ana, en Torreón.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. De acuerdo con las autoridades, el imputado intentó fugarse tras los hechos registrados el pasado viernes 3 de octubre de 2025.

El delegado destacó que la Fiscalía logró identificarlo, localizarlo y detenerlo de manera inmediata, evitando así que escapara. La víctima permanece hospitalizada en estado reservado pero estable. En caso de que fallezca, el delito se reclasificaría como feminicidio consumado. Joaquín “N” podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión si es declarado culpable.

El violento incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 3 de octubre cuando el hombre presuntamente acuchilló a su expareja sentimental en el Fraccionamiento Ana en Torreón.

De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades, los hijos de la víctima alertaron a su hermano sobre el estado de su madre. La mujer fue trasladada de urgencia a la clínica del IMSS ya que sufrió heridas en diferentes partes de su cuerpo, incluyendo tórax, pierna, brazo, cuello y pecho.

