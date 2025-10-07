Muere Motociclista al Impactarse Contra Tractocamión en Gómez Palacio

La mañana de este martes 7 de octubre de 2025, un hombre de 34 años perdió la vida tras sufrir un accidente vial mientras viajaba a bordo de su motocicleta al impactarse contra un tractocamión en la carretera que conduce de Gómez Palacio al ejido La Esmeralda.

Noticia relacionada: Motociclista de 34 Años Muere al Chocar Contra Tractomación en Gómez Palacio

Alfredo Carrillo Ayala circulaba en su motocicleta cuando a la altura de Granja Ríos, se impactó contra la parte trasera de un tractocamión conducido por Jesús de 23 años.

El conductor del tractocamión detuvo la marcha y se estacionó a un costado de la carretera, posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades. Alfredo quedó tendido sin vida en el lugar.

El agente del Ministerio Público acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Motociclista muere después de accidente con tráiler en Torreón

Un motociclista de 26 años murió la mañana del 24 de septiembre de 2025 tras un accidente en el bulevar San Pedro, en la zona industrial Ferropuerto de Torreón. La víctima viajaba acompañado por su esposa, quien resultó lesionada durante el percance.

Muere Motociclista al Chocar Contra Tráiler en Torreón; Viajaba con su Esposa.

De acuerdo con peritajes, el conductor de un tráiler giró a la derecha sin precaución, provocando que la motocicleta impactara contra la unidad pesada. El motociclista quedó atrapado debajo del vehículo y falleció en el lugar. Autoridades de la Fiscalía General del Estado retiraron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: