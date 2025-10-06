Muere Hombre Afuera de un Taller en Matamoros; Tenía Dos Días Desaparecido

Un hombre murió la tarde del lunes 6 de octubre del 2025 en el ejido Santo Tomás en Matamoros. El hombre falleció afuera de un taller ubicado sobre la carretera Matamoros-Torreón.

El hombre se desplomó repentinamente después de sentarse en la banqueta del establecimiento. Paramédicos y elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar y confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. A simple vista no se apreciaron huellas de violencia, por lo que se presume que sufrió una muerte natural.

Familiares informaron que el hombre se encontraba desaparecido desde hace dos días y padecía hipotiroidismo y discapacidad mental. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hallan a hombre muerto en la cochera de una casa en Torreón

Un hombre de 76 años fue encontrado sin vida por su hijo en la cochera de su domicilio ubicado en la colonia La Fuente en Torreón. Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho. De acuerdo con los reportes, se trató de una muerte natural ocasionada por un infarto fulminante. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

