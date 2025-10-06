Muere Motociclista Arrollado por Tráiler en Matamoros; Chófer Huyó del Lugar

Un motociclista murió al ser arrollado por un tráiler sobre la carretera Mieleras, en el municipio de Matamoros, Coahuila. El conductor responsable se dio a la fuga después del accidente, ocurrido la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, a la altura de la colonia El Pacífico.

Chófer de Tráiler Huye Después de Arrollar y Matar a Motociclista en Matamoros.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el tráiler impactó y arrastró al motociclista entre 10 y 15 metros antes de escapar. La víctima fue identificada como Brayan Escareño Martínez de 20 años, cuya identidad fue confirmada por su padre en el lugar del percance.

Muere motociclista al chocar contra tráiler en Lerdo

Un estudiante de preparatoria perdió la vida la mañana del miércoles 1 de octubre de 2025 al chocar su motocicleta contra un tráiler en la carretera a Villa Juárez, a la altura de la estación Río Nazas, en Lerdo, Durango.

De acuerdo con los reportes, el joven identificado como Ángel no logró frenar a tiempo y se impactó en la parte trasera del tráiler que realizaba una maniobra. En el accidente, su acompañante Bryan resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, mientras que el conductor del tráiler fue detenido para deslindar responsabilidades.

