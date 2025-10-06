Muere Niña Ahogada al Convulsionarse Mientras Nadaba en una Alberca en Lerdo

Una niña de 11 años murió ahogada en una alberca de la colonia Plácido Domingo en Lerdo. Los hechos ocurrieron el domingo 5 de octubre del 2025 cuando la menor estaba nadando junto a su papá y su hermano cuando de repente comenzó a convulsionar e ingirió agua.

El padre reaccionó de inmediato y sacó a la niña de la alberca para darle primeros auxilios mientras pedía ayuda al 911. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar pero al revisar a la menor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la niña fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia correspondiente para determinar las causas de su muerte.

Muere menor ahogado durante una fiesta en Gómez Palacio

Un menor murió ahogado en un chapoteadero durante una fiesta familiar en Gómez Palacio el pasado 20 de julio de 2025. El niño ingresó al agua sin que nadie lo notara y fue hallado minutos después por su madre en la parte más profunda de la alberca.

Noticia relacionada: Muere Niño de 4 Años Ahogado en el Chapoteadero de una Alberca en Gómez Palacio

El menor fue llevado al Hospital General de Gómez Palacio, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico. Agentes del Ministerio Público acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

Muere Niño Ahogado en Quinta Durante Fiesta en Gómez Palacio.

Historias recomendadas: