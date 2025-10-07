Abejas Atacan a Directora y Alumnos de Primaria en Matamoros, Coahuila

La directora de una escuela primaria y dos alumnos del plantel sufrieron un ataque de abejas durante la tarde de este lunes 6 de octubre del 2025 en Matamoros, Coahuila.

Los hechos ocurrieron en la primaria Justo Sierra, ubicada en la avenida Rocha y calle Guerrero, al lugar arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil después de recibir el reporte de un ataque de abejas.

María Eugenia Sifuentes, directora la primaria y dos alumnos resultaron con picaduras pero se informó que se encuentran fuera de peligro. Protección Civil delimitó el área y Bomberos se hicieron cargo de la situación para evitar más riesgos.

Recuerda que, en caso de localizar un panal, debe reportarlo al 911 para que personal de Bomberos realice su retiro de forma segura, ya que intervenir sin apoyo especializado representa un riesgo.

La tarde del 8 de abril de 2025, habitantes de un domicilio ubicado en Torreón encontraron un enjambre de abejas que se había asentado dentro de un ducto de ventilación en una de las casas de la calle Arigato, en la colonia Sol de Oriente.

En las imágenes se observa cómo cientos de abejas ingresaron al interior del ducto, por lo que la propietaria del inmueble decidió solicitar la intervención del cuerpo de Bomberos para retirar el enjambre de manera segura.

A su llegada, los Bomberos realizaron un procedimiento especializado para asegurar el enjambre sin causar daño a las abejas. Cabe destacar que, en estos casos, la prioridad es proteger la integridad de las personas sin afectar a estos insectos, fundamentales para el equilibrio del ecosistema.

