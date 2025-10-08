Niño de Tres Años Sufre Quemaduras al Recibir Descarga Eléctrica en Coahuila

Un niño de 3 años fue ingresado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en Piedras Negras, Coahuila, luego de sufrir una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en ambas manos.

La víctima fue identificado como Rolando "N", quien fue llevado por su madre al hospital para que recibiera atención médica ya que presentaba quemaduras de primero y segundo grado en sus manos.

De acuerdo con la versión de la madre, ambos se encontraban en su domicilio, ubicado en la colonia El Mirador, cuando se percató de que el menor estaba tirado en el suelo con un cable de televisión en una de las habitaciones.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Civil Coahuila y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) iniciaron las investigaciones para determinar si existe algún delito relacionado con el hecho.

Joven resulta gravemente herido tras recibir descarga eléctrica en Saltillo

Un joven resultó gravemente herido la tarde del 14 de agosto de 2025 después de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en el techo de un negocio en el periférico Luis Echeverría, al sur de Saltillo.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado en código rojo debido a la gravedad de sus lesiones.

