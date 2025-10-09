Muere Mujer en Accidente de Motocicleta al Ser Arrollada por Camión en Gómez Palacio

Una mujer de 49 años identificada como Verónica López Núñez murió al ser arrollada mientras viajaba como acompañante en una motocicleta este jueves 9 de octubre del 2025. El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Rebollo Acosta y el bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio, cuando un camión de volteo impactó el vehículo.

El percance se registró en la curva de acceso al Rebollo Acosta. Los servicios de emergencia llegaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. El conductor del camión, un hombre de 50 años, fue detenido de inmediato.

Elementos de vialidad y el Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades ya investigas las circunstancias exactas del accidente para deslindar las responsabilidades.

Muere motociclista al chocar contra luminaria en San Pedro, Coahuila

Un joven motociclista perdió la vida al impactarse contra un poste en el ejido Urquizo, en San Pedro, Coahuila. El accidente ocurrió cuando la víctima, identificada como Elian Elías Delgado Nava, presuntamente realizaba acrobacias.

Noticia relacionada:Muere Motociclista al Chocar Presuntamente Mientras Realizaba Acrobacias en La Laguna

De acuerdo con cámaras de seguridad, el motociclista circulaba a exceso de velocidad y al pasar un bordo se desestabilizó, provocando el choque. Autoridades tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Muere Motociclista al Impactarse Contra Poste en San Pedro, Coahuila.

Historias recomendadas: