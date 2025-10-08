Video: Muere Motociclista al Chocar Presuntamente Mientras Realizaba Acrobacias en La Laguna

Un motociclista de aproximadamente 25 años murió al chocar contra un poste mientras presuntamente realizaba acrobacias cerca de las letras del ejido Urquizo, en San Pedro, Coahuila. La víctima fue identificada como Elian Elías Delgado Nava.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven circulaba a exceso de velocidad cuando al cruzar un bordo, perdió el control de la motocicleta y se impactó contra una luminaria.

Muere Motociclista al Impactarse Contra Poste en San Pedro, Coahuila.

Testigos señalaron que momentos antes del accidente, el motociclista realizaba acrobacias acostado sobre la motocicleta. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Muere motociclista al chocar contra tractocamión en Gómez Palacio

Un hombre de 34 años murió la mañana del 7 de octubre del 2025 después de chocar su motocicleta contra la parte trasera de un tractocamión en la carretera que conecta Gómez Palacio con el ejido La Esmeralda.

El conductor del tractocamión, identificado como Jesús de 23 años, detuvo la marcha y fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente.

