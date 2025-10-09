Hombre Pierde una Mano al Ser Arrollado por Tren en Gómez Palacio

Un hombre fue atropellado por un tren en la colonia Santa Rosa, en Gómez Palacio, en las vías ubicadas en Vergel y Zaragoza. Juan Manuel Fuentes Tovar de 44 años, se encontraba sobre los vagones del ferrocarril cuando en un momento, cayó y fue arrollado por el ferrocarril.

Tren Atropella a Hombre en Gómez Palacio; Sufre Amputación de Mano.

El accidente le provocó la amputación de la mano izquierda. El hombre quien dijo ser originario de Monterrey y aparentemente vive en situación de calle, fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde se encuentra en recuperación.

Muere joven arrollado por el tren en San Pedro, Coahuila

Un joven de 17 años identificado como José Alfredo Torres, conocido en el ámbito boxístico como “El Pistón Torres”, perdió la vida tras ser arrollado por un tren en la colonia Luis Donaldo Colosio en San Pedro, Coahuila El accidente ocurrió la mañana del 25 de septiembre mientras realizaba ejercicio sobre las vías.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven usaba auriculares al momento del percance, lo que habría impedido que escuchara la cercanía del tren. El impacto fue inevitable y le causó la muerte de manera instantánea.

Elementos Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento del hecho e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

