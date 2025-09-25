Muere Joven Boxeador Haciendo Ejercicio Arrollado por Tren en La Laguna; Traía Audífonos

Un trágico accidente se registró la mañana de este 25 de septiembre del 2025 en la Colonia Luis Donaldo Colosio, al oriente de la ciudad de San Pedro. Un joven de apenas 17 años, identificado como José Alfredo Torres y conocido en el ambiente boxístico como "El Pistón Torres", murió luego de ser arrollado por un tren mientras hacía ejercicio corriendo sobre las vías.

De acuerdo con los primeros reportes, José Alfredo salió a ejercitarse usando auriculares, lo que aparentemente impidió que se percatara de la inminente llegada del tren. El impacto fue inevitable y terminó en una tragedia.

Al lugar acudieron cuerpos de seguridad y de rescate, quienes confirmaron el deceso del joven. Su cuerpo presentaba múltiples mutilaciones a causa del accidente. De inmediato se notificó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes iniciaron la carpeta correspondiente para esclarecer las circunstancias y deslindar responsabilidades.

Este lamentable hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad deportiva local, pues José Alfredo era un joven conocido por su dedicación al boxeo y su entusiasmo en la disciplina.

Noticia relacionada: Adolescente Muere Arrollado por el Tren en Gómez Palacio

Muere Adolescente Arrollado por tren en Gómez Palacio

La tarde del 1 de septiembre de 2025 se registró un trágico accidente en el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde un adolescente de murió al ser arrollado por el tren.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, sobre la autopista que conecta Gómez Palacio con Jiménez. De acuerdo con los reportes, el joven circulaba en una motocicleta e intentó ganarle el paso al tren, sin lograrlo.

El fuerte impacto provocó que el menor falleciera de manera instantánea en el lugar. Posteriormente, agentes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la Vicefiscalía Región Laguna 1, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Historias recomendadas: