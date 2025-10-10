Muere Motociclista al Chocar Contra Camioneta en Torreón

La noche del jueves 9 de octubre de 2025, Juan Antonio Briceño de 31 años, perdió la vida al chocar su motocicleta contra una camioneta mientras circulaba por el bulevar Constitución, a la altura de la calle Rodríguez en el Centro de Torreón.

Muere Motociclista Tras Chocar Contra Camioneta en Centro de Torreón.

La camioneta era conducida por Rogelio “N” de 47 años, quien fue detenido en lo que se determina su responsabilidad. Este caso representa la decimoctava muerte de un motociclista en un accidente vial en Torreón durante 2025 y la número 44 en total.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). De acuerdo con testigos, Juan Antonio presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, lo que habría provocado el accidente.

Muere mujer arrollada por camión de volteo en Gómez Palacio

La mañana del 9 de octubre del 2025, una mujer identificada como Verónica López Núñez de 49 años perdió la vida luego ser arrollada mientras viajaba como acompañante en una motocicleta en Gómez Palacio.

Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el deceso de la mujer. El conductor del camión, de 50 años, fue detenido, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del percance.

