Investigan Muerte de Bebé como Feminicidio en La Laguna

La Fiscalía de Coahuila investiga como feminicidio la muerte de una bebé de dos años que fue encontrada sin vida en su cuna la noche del lunes 6 de octubre de 2025 en Matamoros, Coahuila.

Fiscalía de Coahuila Investiga como Feminicidio la Muerte de Bebé en Matamoros.

Las autoridades detectaron circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento e iniciaron una carpeta de investigación, asegurando inicialmente a dos personas. La Fiscalía informó que cuenta con indicios y datos de prueba que apuntan a la probable responsabilidad de una de ellas, quien permanece bajo custodia.

En las próximas horas se prevé complementar las órdenes de aprehensión restantes. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas de la muerte de la menor.

Padres encontraron a su bebé muerta en la cuna

Durante la noche del lunes 6 de octubre de 2025, unos padres encontraron muerta su bebé en la cuna, en el municipio de Matamoros, Coahuila. De acuerdo con su testimonio, la menor presentaba saliva espesa en la boca.

Noticia relacionada: Padres Encuentran Muerta a su Bebé en la Cuna en La Laguna; Tenía Severas Lesiones Internas

La necropsia practicada por las autoridades determinó que la bebé, identificada como Dabne Isabel, murió por hemorragia interna aguda, traumatismo profundo de abdomen de origen traumático y lesión vascular. Estos resultados determinaron que el deceso fue por causas violentas, no naturales.

Historias recomendadas: